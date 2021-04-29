Погода в Краснодаре на 29 апреля 2021 года: жара приходит на Кубань Фото: Олег ЗОЛОТО

Кубань неспешно вспоминает, что она юг. Каждый день воздух в Краснодарском крае прогреется все сильнее. Но говорить о наступлении жары пока рано. Средняя температура воздуха в регионе за последнюю неделю составила около плюс 15-17 градусов. Это рекордные цифры для нынешней весны.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 29 апреля 2021 года.

- Ожидаем усиление ветра. Максимальные порывы ветра будут достигать 5-10 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Максимальная температура воздуха днем составит 20 градусов.

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