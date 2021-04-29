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Переход российско-абхазской границы в летний сезон обсудят в Сочи. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия встретятся на курорте 30 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Совещание запланировано для обсуждения вопросов организации перехода через российско-абхазскую границу в период туристического сезона.

В ходе встречи будет рассмотрен проекта Соглашения между Минздравом Абхазии и Роспотребнадзором для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории двух государств, в частности подготовку кадров на базе Ставропольского противочумного института для работы в двух новых ПЦР–лабораториях в Гагре и Очамчыре.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, за выходные российско-абхазскую границу пересекли около 7 тысяч автомобилей.