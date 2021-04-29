В Краснодаре будут судить 16-летнего подростка, который битой ударил женщину по голове

Фото: социальные сети

В Краснодаре состоится суд на подростком, который в пьяном виде агрессивно повел себя в отношении женщины, сделавшей замечание. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В начале апреля в соцсетях появилось видео, где парень бьет битой по голове женщину.

На местного16-летнего хулигана было заведено уголовное дело.

Пострадавшая женщина сделала замечание группе молодых людей, которые сидели в беседке и пили спиртное. За что и пострадала. 16-летний подросток вышел из беседки и нанес женщине удар битой по голове.

- Подросток дал признательные показания и сообщил о подробностях инцидента. Вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал в полном объеме, - сообщили в пресс-службе следкома.

Во время следствия молодой человек находился под арестом. Сейчас он так же находится под стражей и ждет суда.

Какой срок может грозить малолетнему хулигану, следствие не уточняет.

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Оно находится на контроле Следственного комитета России по Краснодарскому краю (читать далееhttps://www.kuban.kp.ru/online/news/4250516/)