На Парад Победы 2021 в Краснодаре и Новороссийске пустят только 100 ветеранов войн

На Параде Победы 9 Мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парады Победы 9 Мая в Краснодаре и Новороссийске смогут непосредственно посетить только ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных войн. Такое решение приняла администрация Краснодарского края на заседании оперативного штаба 29 апреля.

- Парады в Краснодаре и Новороссийске будем проводить с количеством зрителей до 100 человек – приглашаем только ветеранов, участников локальных боевых действий, – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Ветеранов Великой Отечественной на Кубани также поздравят адресно - к ним, как и в прошлом году, приедут с концертами.

Парад Победы в Краснодаре 9 Мая 2021 года будут транслировать в прямом эфире на местном телеканале.

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