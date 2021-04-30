Погода в Краснодаре на 30 апреля 2021 года: ожидается самый теплый день весны Фото: Олег ЗОЛОТО

По-настоящему летняя погода в ближайшие дни должна установиться на Кубани. Всю неделю столбики термометра в краевом центре неспешно ползли вверх. За пять дней средняя дневная температура увеличилась аж на восемь градусов, и она продолжает расти.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 29 апреля 2021 года.

- Максимальная температура воздуха днем составит 22 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным метеорологов, весь день в Краснодаре будет солнечно. Немного подпортит настроение местным жителям ветер. На пике его порывы будут достигать 9 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Cиноптики рассказали, будет ли потепление на майские праздники в Краснодарском крае

Жители Кубани и туристы надеются, что солнце прогреет и воздух, и морскую воду (подробнее).