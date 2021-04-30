В Краснодаре состоялась первая репетиция Парада Победы на 9 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня рано утром в Краснодаре состоялась первая репетиция Парада Победы на 9 мая. Участием в ней приняли около 500 военнослужащих и несколько десятков боевых машин.

В районе шести утра они заняли Театральную площадь города. Моряки, летчики, десантники отработали строевую подготовку. Участие в первой репетиции приняли военная техника: грады, ракетные установки и не только.

Из-за коронавирусных ограничений в этом году Парады Победы в Краснодаре и Новороссийске пройдут без зрителей. Их посетят только только ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных войн.

- Парады в Краснодаре и Новороссийске будем проводить с количеством зрителей до 100 человек – приглашаем только ветеранов, участников локальных боевых действий, – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Все желающие смогут следить за парадом на 9 мая в режиме реального времени на краевом телевидении.

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