С 5 мая на участке улицы Чапаева в Краснодаре оставят одну полосу для машин

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре с 5 мая на участке улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской останется только одна полоса для движения машин, сообщает пресс-служба мэрии города.

- Сейчас на улице устанавливают бордюры для велодорожек со стороны жилых домов, - уточнили в мэрии.

В мэрии попутно идет работа над проектом по изменению этого участка улицы Чапаева.

В администрацию города внесен проект по изменению улицы согласно плану главного архитектора. Жильцы прилегающих домов выбрали вариант плана, где предусмотрена одна полоса для транспорта шириной 4,2 метра.

Предполагается, что в этом месте будет ограничена работа кафе до 23 часов. Движение транспорта на ул. Чапаева будет односторонним. Реконструкцию улицы завершат к 5 мая.