Стали известны подробности ДТП со скорой в Темрюкском районе

Все пострадавшие госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает

Напомним, 4 мая на железнодорожном переезде Северо-Кавказской дороги случилось ДТП. Водитель скорой помощи не справился с управлением и врезался в состав локомотива. Пострадали четыре человека – водитель реанимации, два фельдшера и ребенок, которого везли в больницу. В итоге в медучреждение с травмами разной степени тяжести доставили их всех. При этом ни один человек из локомотива не пострадал.

Сейчас на месте ДТП работают следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте. Опрашиваются свидетели и осмотр места происшествия. Также на месте находятся сотрудники полиции. По результатам проверки будет назначено процессуальное решение.

Видео с места аварии и остальные подробности смотрите здесь.

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