Лоукостер «Победа» откроет прямые полеты из Краснодара и Сочи в Гюмри с 1 июня

Авиакомпания "Победа" будет летать из Краснодара в армянский Гюмри с 1 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", начинает прямые полеты из Краснодара и Сочи в город Гюмри (Армения). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы из Краснодара и Сочи откроются с 1 июня. Кстати, продажа билетов на рейсы уже началась.

Из столицы Кубани лоукостер "Победа" будет летать в Армению по пятницам. Рейсы из Сочи будут походить по субботам.

А со 2 июня "Победа" также будет совершать прямые рейсы из Минеральных Вод в Гюмри.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что возобновляется прямое авиасообщение между Сочи и Ереваном. Рейс будет выполняться раз в неделю.