Погода в Сочи на 16 мая 2021 года: на курорте будет прохладнее, чем в Краснодаре

В Сочи уже вовсю загорают туристы Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Узнали, какой будет погода в Сочи на 16 мая 2021 года. По прогнозам синоптиков, на курорте будет прохладнее, чем в Краснодаре. Если в столице Кубани в этот день прогнозируют тридцатиградусную жару, то в Сочи столбики термометров до таких отметок не поднимутся.

- В Сочи ожидаем 16 мая до плюс 25 градусов тепла, - рассказали сайту «КП»-Кубань» кубанские синоптики. – В городе будет облачно. Ночью прогнозируем 14 градусов тепла. 16 мая еще будет сухо, а вот уже на следующий день пойдет дождь и похолодает.

Причем похолодает в Сочи до +20 градусов.

Кстати, в России этим летом ждут небывалую за 100 лет жару. А вот дойдет ли она в Краснодарский край? Об этом рассказали синоптики. По их прогнозам, погода еще принесет немало сюрпризов. Нагрянет и «красная жара».