На Кубани за сутки от коронавируса скончались 12 человек

В больницах Краснодарского края в тяжелом состоянии находятся 58 человек, заболевших коронавирусной инфекцией Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Краснодарском крае, по данным краевого оперштаба на 16 мая, от коронавирусной инфекции скончались в больницах 12 пациентов.

За минувшие сутки из краевых больниц выписались с диагнозом "здоров" 115 пациентов.

Продолжают находиться в тяжелом состоянии 58 человек, из них 56 подключены к системе ИВЛ, двое - к ЭКМО.

В стационарах продолжают лечиться 1008 пациентов, дома - 1 383.

В целом за все время пандемии на Кубани COVID-19 выявлен у 47 021 человека, в их числе - 2 981 ребенок.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что Краснодарский край входит ТОП-5 регионов по числу привитых от опасной инфекции. Кубань лидирует и по числу записавшихся на вакцинацию через портал госуслуг.