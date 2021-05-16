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Здоровье16 мая 2021 17:51

Врач-инфекционист рассказал об очередной волне коронавируса на Кубани

По данным на 16 мая, в Краснодарском крае 93 человека подхватили COVID-19
Анастасия БАРБАШ
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Игорь Люлин в студии радио "КП"-Краснодар"

Игорь Люлин в студии радио "КП"-Краснодар"

Фото: Анастасия БАРБАШ

Врач-инфекционист Игорь Люлин рассказал об очередной волне коронавируса на Кубани. Медик сообщил об этом в эфире радио «КП»-Краснодар».

- Если посмотреть статистику за последние недели, то мы увидим относительно стабильные показатели. Для нас принципиально важно, чтобы не было вспышек коронавируса, - сказал заместитель главного врача краевой специализированной инфекционной больницы Сергей Люлин. - Да, сейчас заболевание тлеет. Но ситуация серьезная, хотя и стабильная даже с учетом праздничных дней, когда все люди отдыхали, общались. В данном случае об очередной волне говорить не приходится, ее нет. Но это не значит, что она не может начаться.

По данным на 16 мая, в Краснодарском крае 93 человека подхватили коронавирус. 12 человек скончались от него.

Коронавирус Covid-19