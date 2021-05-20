Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодаре В Краснодаре мобильный пункт вакцинации на Главной городской площади переехал. Об этом глава краевого центра сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

— Это сделано из-за повышения температуры воздуха, — рассказал Евгений Первышов. – Вакцине требуется особый температурный режим, поэтому было принято решение о переезде мобильного пункта в здание на улице Красной.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что мэр Краснодара сделает прививку от коронавируса, когда уровень антител упадет после перенесенной коронавирусной инфекции. Сейчас он регулярно обследуется у врачей-инфекционистов.

Глава города рекомендовал все краснодарцам пройти эту безопасную процедуру.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.