Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставила видео пожара на рынке в Сочи 2021. Значительные торговые площади на улице Пластунской загорелись в ночь на 29 мая. Огонь охватил в 870 квадратных метров.

В 23:51 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре на улице Пластунская. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что произошло загорание торговых павильонов.

В 00:17 был объявлен повышенный ранг пожара. В 00:42 пожар удалось локализовать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. – В 01:21 – полная ликвидация.

Ранее сообщалось о подробностях пожара на рынке в Сочи 2021: огонь охватил 870 квадратных метров.