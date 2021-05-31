В Черном море продолжает дрейфовать масляное пятно от нефтепродуктов

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Туапсе после разлива нефти продолжают наблюдать радужную пленку на поверхности воды. Но убирать нефтепродукты не будут, специалисты отметили, что это масляное пятно сбору не подлежит.

- 30 мая работы по ликвидации вытекшей нефтесодержащей жидкости не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями – дул ветер, также было сильное волнение моря. Пятно радужной пленки около 100 кв. м. наблюдается на входе в порт, которое дрейфует в сторону мыса Кадош. Дальнейших выбросов не наблюдается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве пояснили, что фракция оставшейся плёнки слишком тонкая, из-за этого специалисты не могут обработать её сорбентом - он проваливается из-за своей тяжести, возможности собрать механически скиммером, тоже нет.

В Туапсе продолжают мониторить обстановку после разлива нефти, также ищут виновных в случившемся.

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