Адвокат рассказал подробности задержания директора санатория «Знание» в Сочи

Дмитрий Богданов. Фото: соцсети

Напомним, директора санаторно-курортного комплекса «Знание» Дмитрия Богданова арестовали на два месяца, до 28 июля. Руководителя здравницы подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Адвокат главы санаторно-курортного комплекса Дмитрий Чечерин рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» все подробности задержания Богданова.

- В отношении Дмитрия возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК Р, его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело было возбуждено 28 мая. Причем, постановление подписано необычно рано – в 7:30. Уже в обед в кабинете директора санатории начался обыск, - рассказал адвокат.

Правозащитник также отметил, что Богданова объявили в федеральный розыск. Но он не скрывался, следователям было сообщено, что Дмитрий даст показания сразу же после возвращения из Ялты. Утром 30 мая полицейские сами ждали его в аэропорту и доставили в отдел, где и задержали. Защита уже обжаловала решение суда.

- Надеемся, как минимум, на домашний арест и в дальнейшем – на прекращение уголовного дела. Мы приложим все усилия, чтобы доказать невиновность Богданова. Он честный и порядочный человек. Санаторий «Знание» директор буквально поднял с колен за десять лет, - отметил адвокат.

Ранее "Комсомолка" сообщала, кто такой Дмитрий Богданов, которого арестовали на два месяца в Сочи.