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Происшествия3 июня 2021 11:25

В Ейске из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок

Малыша госпитализировали
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Несчастный случай произошел в Ейске 31 мая. Двухлетний малыш облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал на асфальт со второго этажа.

- Ребенка госпитализировали, он жив, но получил травмы. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации района.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в феврале в Кущевском районе 7-летний ребенок выпал из окна. Еще был случай, когда в Краснодаре погиб первоклассник, выпав из окна 9 этажа.