За сутки в Туапсе выпадет практически месячная норма осадков

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Сильнейшие дожди накрыли побережье Черного моря. Больше всего достало Туапсе. Здесь ливни зарядил еще ранним утром в пятницу, 4 июня.

Сейчас дожди взяли паузу, но ненадолго. В ближайшее время ливни возобновятся. Они продлятся на курорте как минимум до конца следующих суток.

- Существенных изменений в погоде на курорте не ожидается. Может, она немного улучшится в субботу. Но сильные дожди пока останутся, – рассказывает сайту «КП»-Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Также на курорте не исключены подтопления. Они возможны как в Туапсе, так и во всем районе. В течение суток здесь выпадет практически месячная норма осадков.

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Уровень воды в реках достиг критических отметок (подробнее).

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Хотя местные жители заявляют о критическом уровне воды в реках (читайте далее).