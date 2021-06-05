Геленджик летом примет 4 млн туристов

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В Геленджике с 1 мая уже отдохнуло больше полумиллиона туристов. А за лето курорт рассчитывает встретить не меньше 4 млн отдыхающий.

- Геленджик - особенный город: уникальная природа, удивительно правильной формы морская бухта, наша набережная стала визитной карточкой всего черноморского побережья. Перечислять изюминки курорта можно долго. Однако, главная ценность – это люди, которые здесь живут и трудятся на благо всех россиян, - написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов.

Также глава курортного города поблагодарю всех за труд и поздравил с началом летнего курортного сезона. Ранее «Комсомолка» сообщала, что Богодистов открыл сезон смайликов. Затем в геленджикской бухте состоялось шоу флайбордистов.