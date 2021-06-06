Что произошло за ночь 6 июня: в ДТП с пассажирским поездом погибли два человека

Что произошло за ночь 6 июня 2021. Жуткая авария произошла на подъезде к Витязево, что находится под Анапой. Toyota выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. По всей видимости, водитель хотел проскочить, но не успел. Иномарку протаранил пассажирский поезд «Москва-Анапа». Погибли два человека.

Из Краснодара после пандемийного перерыва снова можно улететь в Белград. Первый борт сербского национального перевозчика уже приземлился в краевом центре. Теперь лайнеры будут отправляться в Сербию два раза в неделю – в субботу и понедельник.

В Геленджике флайбордисты показали мировые трюки акробатики над морем. Зрелищное шоу прошло в день открытия курортного сезона.