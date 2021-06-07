«Замок» в парке Краснодара внесли в Единый государственный реестр недвижимости как муниципальное здание

Фото Кадастровой палаты

Росреестр зарегистрировал право собственности на недостроенное здание, которое находится на территории парка имени 30-летия Победы. «Замок» внесен в Единый государственный реестр недвижимости как муниципальное здание. Об этом сообщили в краевой Кадастровой палате.

Краснодару пришлось выкупить здание за 130 млн рублей.

"Замок" на Затоне. Фото: администрация Краснодара

Напомним, что в краевой столице будет создан местный «Хогвартс» - в «замке» планируют организовать центр детского развития. Здесь ребята разного возраста смогут посещать кружки, секции, интерактивный музей, технопарк, научные классы и лаборатории.