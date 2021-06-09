На Кубани за сутки выявили 96 человек с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения. Но на побережье обстановка осложняется.

По данным на 8 июня за сутки в госпитали Кубани попали 98 человек. Самыми зараженным за день стал Краснодар, Горячий Ключ и Геленджик. Здесь выявили 34, 12 и девять случаев соответственно. В Новороссийске – за сутки коронавирусом заболели восемь человек, в Белореченском районе – семь, в Павловском – пять, в Тимашевском – четыре, в Апшеронском – три.

- По два заболевших в Анапе, Выселковском, Гулькевичском районах. По одному положительному результу в Кореновском, Брюховецком, Ейском, Кавказском, Крыловском, Староминском, Славянском и Тихорецком районах, - сообщили в оперштабе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что два дня подряд лидером по количеству заболевших коронавирусом за сутки на Кубани был Сочи. Также сообщалось, что коллективный иммунитет от коронавируса на Кубани появится уже осенью 2021 года.