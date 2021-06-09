Замначальника полиции Сочи дал комментарий после убийства двух приставов

Место ЧП

Напомним, утром 9 июня в Адлерском районе Сочи на улице Просвещения случилось убийство. 61-летний местный житель расстрелял двух приставов из-за решения мэрии снести его гараж. Мужчина полностью признает свою вину и говорит, что не жалеет о содеянном, ведь это его земля.

Заместитель начальника управления внутренних дел по городу Сочи- начальник полиции Александр Папанов дал комментарий журналистам о случившемся.

Стрелок задержан, началось расследование уголовного дела. Причины и возможные версии случившегося читайте здесь.