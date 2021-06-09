Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2021 21:24

В Сочи обсудили проблему обеспечения безопасности судебных приставов

Совещание провел прокурор края Сергей Табельский
Зоя ВИШНЕВАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: пресс-службы краевой прокуратуры

Фото: пресс-службы краевой прокуратуры

В Сочи обсудили проблему обеспечения безопасности судебных приставов после трагедии в Адлере. Совещание провел прокурор края Сергей Табельский. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

- В ходе обсуждения были затронуты вопросы, касающиеся принятия процессуальных решений и проведения неотложных следственных действий, даны конкретные рекомендации в части соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ход расследования уголовного дела прокурор края взял под личный контроль.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 61-летний Вартан Кочьян, который открыл огонь по судебным приставам, которые приехали сносить его дом.