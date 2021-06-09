Фото: пресс-службы краевой прокуратуры

В Сочи обсудили проблему обеспечения безопасности судебных приставов после трагедии в Адлере. Совещание провел прокурор края Сергей Табельский. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

- В ходе обсуждения были затронуты вопросы, касающиеся принятия процессуальных решений и проведения неотложных следственных действий, даны конкретные рекомендации в части соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ход расследования уголовного дела прокурор края взял под личный контроль.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 61-летний Вартан Кочьян, который открыл огонь по судебным приставам, которые приехали сносить его дом.