Кубанский боксер завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио

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Еще один кубанский спортсмен завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио. Право выступать на международных соревнованиях получил боксер Муслим Гаджимагомедов.

- Муслим выиграл у француза Вильфрида Флорентина и Азиза Мухидина из Италии. Соперник кубанского спортсмена по финалу на поединок не явился. Поэтому победу присудили Муслиму Гаджимагомедову. Боксер выступал в категории до 91 кг, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Комсомолка» сообщала, что кубанский спортсмен завоевал лицензию на Паралимпийские игры в Токио. Павел Громов успешно выступил на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. Там проходил Кубок мира. Олимпиаду проведут в Токио с 23 июля по 8 августа.

А ранее Анастасия Романова из Краснодара стала бронзовым призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике.