Такого еще не бывало! Названы самые затопленные после непогоды районы Кубани

Ночью, 17 июня, в Краснодарском крае бушевала стихия. Громы, молнии, ливни и град не стихали до утра. Синоптики посчитали, в каком из районов Кубани, выпало наибольшее количество осадков.

Итак, возглавила антирейтинг Тамань. На станицу и округу обрушилась двухмесячная норма дождей (112 мм). На втором месте Анапа с 78 мм осадков. Дальше Новороссийск с 48 мм и Славянск-на-Кубани с 40 мм. В Краснодаре зафиксировано наименьшее количество осадков - 37 мм.

Между тем, штормовое предупреждение по непогоде продолжает действовать в Краснодарском крае.

Напомним, в ночь на 17 июня на Краснодарский край обрушился настоящий апокалипсис из непогоды. В Павловском районе сильный град побил урожай, в Краснодаре затопило несколько десятков улиц, но больше всего досталось Анапе. Здесь песочные пляжи просто оказались под водой, смыло метровый слой песка, а в самом городе вода заходила прямо во дворы многоэтажек.