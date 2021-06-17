Синоптики рассказали, когда ждать очередной погодный апокалипсис на Кубани

Температура воздуха будет держаться на уровне 25-32 градусов тепла Фото: Николай ХИЖНЯК

В ночь на 17 июня на Краснодарский край обрушился настоящий апокалипсис из непогоды. В Павловском районе сильный град побил урожай, в Краснодаре затопило несколько десятков улиц, но больше всего досталось Анапе. Здесь песочные пляжи просто оказались под водой, смыло метровый слой песка, а в самом городе вода заходила прямо во дворы многоэтажек. За вчерашний день в Должанской, Анапе и Тамани выпала двухмесячная норма осадков.

Сейчас ситуация с погодой стабилизировалась. Городские службы убирают последствия ураганов, фермеры принялись восстанавливать хозяйства. А мы узнали у главного синоптика региона Светланы Поповой, к чему нам готовиться дальше.

- С 18 июня в Краснодарском крае будет солнечно и без осадков. Возможен кратковременный и небольшой дождь в отдельных пунктах, однако это будет незначительное явление из-за того, что влага после ливней еще осталась. Перерыв от осадков продлится до следующего понедельника, то есть все выходные будет солнечно. Затем, с 21 июня и до конца месяца снова ожидаются осадки по всему краю. Однако пока предсказать более точно уровень осадков невозможно, - рассказала «КП»-Кубань» главный синоптик края Светлана Попова.

Однако при этом температура воздуха будет только повышаться. В ближайшее время столбики термометра будут показывать до 32 градусов тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани после урагана с рельсов сошли грузовые вагоны

ЧП случилось в ночь на 17 июня на территории терминала навалочных грузов в морском порту Тамани. Здесь с рельсов сошли два вагона с углем, рассыпалось около 50 тонн черной породы.

- Здесь вокруг стоит вода, все затопило. Стрелок не видно, одни светофоры. Кучи угля смыло в море, - сообщает один из сотрудников. - Реки текли, а я в новых сандалиях...(ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).