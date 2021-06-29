Последние новости на утро 29 июня: губернатора Кубани обвинили в использовании бейджика вместо вакцины

Последние новости на утро 29 июня

Узнали последние новости на утро 29 июня на Кубани.

Пользователи соцсетей, которые следят за передвижениями губернатора Краснодарского края на его странице, отметили фото Вениамина Кондратьева с бейджем – блокатором вирусов на его груди. И тут же обвинили его в использовании бейджика вместо вакцины.

Однако в окружении губернатора тут же отреагировали.

- Такой бейдж с антисептиком губернатор Кубани стал носить с начала пандемии. И ни в коем случае не предпочел его вакцинации. Прививку Вениамин Кондратьев сделал еще в январе. При необходимости, если титр антител станет меньше и по рекомендации медиков - глава региона готов своевременно пройти ревакцинацию, - пояснили в пресс-службе главы региона.

В Краснодаре и крае массово жалуются на дефицит вакцины. В ночь на 28 июня прибыло сто тысяч новых доз. В Минздраве маркируют каждую упаковку. 29 июня вакцина поступит в каждый пункт вакцинации.

На Кубани реки продолжают выходить из берегов. В Лабинском районе из-за ливня подтопило 17 дворов. Также наблюдаются частичные подтопления придворовых территорий в Апшеронском районе.

В Сочи инспектор ДПС сбил ребенка и скрылся с места аварии. Подростка госпитализировали, а полицейского через время задержали. Его уволят по статье.