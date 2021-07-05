Отельеры рассказали, как непогода в Сочи скажется на турпотоке

Фото: кадр из видео.

Сочи все еще во власти непогоды. Из-за стихии в городе затоплены несколько дорог, самолеты уходят на запасные аэродромы. Больше всех досталось сочинскому району Кудепсте - здесь местная река вышла из берегов и затопила улицы.

«КП» - Кубань» узнала, как непогода может сказаться на турпотоке.

- Дождь еще идет, но уже не такой сильный. Как только он остановится – вода спадет. Это Сочи. У нас субтропический климат. Местные вообще привыкли к такой погоде. Дождь прекращается и через 2-3 часа вода везде спадет. Так что я думаю, погода не повлияет на туристический поток, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» президент ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина.

Но все же из-за стихии в Сочи затруднен проезд.

- Пока поливает: проезды некоторые затоплены. У нас же с ливневками беда. Но вода спадает быстро. У нас нет такой ситуации как в Крыму. Нет селей. Ну речки поднялись. Ничего сверхъестественного и экстремального нет, - добавляет Анна Нетягина.

Ранее синоптик рассказал, когда в Сочи прекратится супершторм.