Видео шторма в Сочи сняли с дрона

Кудепста, Сочи. Фото: Алий Арибжанов

В шести районах Краснодарского края введен режим ЧС. Из-за сильных ливней из берегов вышли реки, подтоплены Туапсинский, Славянский, Северский районы, а также Сочи, Горячий Ключ, Геленджик.

Сочи начало подтапливать еще с утра 5 июля, а в ночь на 6 июля на трассу Джубга-Сочи сошел сель. В затопленной Джубге семья не может найти своего ребенка. Он потерялся ночью во время эвакуации.

Тем временем очевидцы сняли видео шторма с дрона, которое показывает все масштабы стихии.

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В Краснодарском крае после ливней шесть районов подтоплены. Из-за сильных ливней из берегов вышли реки, подтоплены Туапсинский, Славянский, Северский районы, а также Сочи, Горячий Ключ, Геленджик.

Около трехсот домов подтоплены, к еще 300 дворов подошла вода (читать далее).