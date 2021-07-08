Фото: пресс-служба водоканала

Прокуратура выявила нарушения в работе властей Туапсинского района при ликвидации подтоплений. Надзорное ведомство вынесло представление. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

- Туапсинской межрайонной прокуратурой выявлены факты несвоевременного и неполного принятия местными органами власти мер для обследования пострадавших территорий и определению ущерба, - отметили в краевой прокуратуре.

Кроме того, темпы расчистки зоны подтопления и обеспечения жителей питьевой водой признаны недостаточными.

Как сообщалось ранее, наводнение в Краснодарском крае произошло 6 июля 2021 года, в нескольких районах был объявлен режим ЧС.