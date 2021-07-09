Прокуратура Кубани назвала причины ДТП с рейсовым автобусом в Сочи

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Напомним, утром 9 июля произошла авария с рейсовым автобусом в сочинском поселке Барановка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Hyundai County не справился с управлением, влетел в Hyundai Porter, а затем съехал в кювет. В ДТП пострадали 12 человек, трое из которых – несовершеннолетние.

По факту случившегося проводятся проверки. В прокуратуре Кубани уже назвали предварительную причину случившегося.

- Предварительно, виновным в ДТП является водитель автобуса. Он допустил перегрев тормозов на спуске, а затем не справился с управлением, врезался впереди едущий автомобиль, после чего зацепил еще один автомобиль и вылетел с дороги, врезавшись в жилой дом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пострадавшим пассажирам выплатят страховку.