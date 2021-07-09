Фото с места ДТП с рейсовым автобусом в Сочи, где пострадали 12 человек

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Авария с рейсовым автобусом произошла утром 9 июля в сочинском поселке Барановка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Hyundai County не справился с управлением, влетел в Hyundai Porter, а затем съехал в кювет.

- На момент совершения ДТП в автобусе находилось 30 человек, пострадало 12 пассажиров. Трое из пострадавших – несовершеннолетние, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Точные причины предстоит выяснить экспертам. Предварительно, виновным в ДТП является водитель автобуса.

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

- Водитель рейсового автобуса допустил перегрев тормозов на спуске, в связи с чем не справился с управлением и врезался впереди едущий автомобиль, после чего зацепил еще один автомобиль и вылетел с дороги, врезавшись в домовладение, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

В мэрии добавили, что пострадавшим пассажирам автобуса положены страховые выплаты. В администрации помогут получить их. Также необходимую помощь окажет предприятие, которое было ответственно за данный маршрут.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Каневском районе утром 9 июля случилось ДТП со школьным автобусом. В нем пострадали четыре человека.