СК подключился к проверке по факту ДТП с автобусом в Сочи

Проверка продолжается

9 июля в сочинском селе Барановка произошло ДТП с участием автобуса, пострадали пассажиры. По данному факту следственным отделом по Хостинскому району Сочи незамедлительно организована доследственная проверка.

- Автобус, ехавший по маршруту №104, столкнулся с автомобилем, ехавшим в попутном направлении, а также с легковой машиной на встречке. Затем микроавтобус съехал в кювет. 12 пострадавших, в том числе дети, госпитализированы с травмами различной степени тяжести, остальным пассажирам оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты. Обстоятельства аварии выясняются, в том числе и соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что прокуратура Кубани назвала предварительные причины аварии.