Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани жителям из-за подтоплений выплатят 445 млн рублей. Средства из краевого бюджета получат Сочи, Геленджик, Горячий Ключ, Туапсинский, Северский и Славянский районы. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- С 12 июля матпомощь начнут выплачивать во всех муниципалитетах, - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, мэр Сочи проинспектировал ход работ в селе Кепша после наводнения. На расчистку русла реки выделили 12 миллионов рублей.

Сейчас специалисты ведут работы по очистке территории, завозят гуманитарную помощь и решают, как предотвратить подобные ситуации. Задействованы 15 единиц спецтехники.