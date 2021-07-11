Последние новости на 11 июля: В Анапе туристы дерутся за места у моря, а гостиницу, в которой хозяйка обматерила гостей, закрыли по решению суда

Рассказываем последние новости на 11 июля на Кубани. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рассказываем последние новости на 11 июля на Кубани.

Гостиницу Анапы, в которой хозяйка обматерила постояльцев за просьбу убрать номер, закрыли по решению суда. Женщина объяснила, что отель открывала под залог дома.

А тем временем в Анапе туристы устроили драку из-за мест на пляже и написали встречные заявления друг на друга.

Мэрия Геленджика начала выплаты пострадавшим от подтоплений жителям Архипо-Осиповки. На срочные траты людям передали 420 тысяч рублей.

В ЗАГСе Новороссийска обвалился потолок. Сейчас его закрыли на капитальный ремонт. Временно церемонии здесь не проводятся.

В Краснодаре под поездом погибла 12-летняя девочка.