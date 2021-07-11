Фото: администрации Сочи.

В Сочи закончили санитарную обработку домов, пострадавших от наводнения. Напомним, 5 июля на курорте выпала месячная норма осадков. Из-за ливня оказались затоплены территории пансионатов, больниц и домов. Пострадали около 30 пляжей. Июльская непогода наделала немало бед – уносило машины и даже яхты, молодого парня убило деревом, еще двое человек пострадали.

Сразу после того, как непогода стихла, коммунальные службы и спасатели приступили к ликвидации последствий стихии.

- Для обеспечения эпидемиологической безопасности специальными дезинфицирующими средствами обработаны дома и прилегающие к ним территории в Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах, - говорят в администрации Сочи. - Именно они были подтоплены после выхода рек из берегов 5 июля.

По данным мэрии курорта, всего обработано порядка 27 тысяч квадратных метров дворовых территорий и более 100 тысяч квадратных метров мест массового пребывания жителей и гостей Сочи.

- Также на всех территориях, оказавшихся в зоне подтопления, обработано более 17 тысяч квадратных метров контактных поверхностей, – рассказал заместитель главы Сочи Алексей Соколов.

Кроме того, как сообщается, проведена обработка тротуаров, остановок и других мест общего пользования. Работы проводились специальными хлорсодержащими средствами утром и ночью.