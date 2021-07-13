МЧС: с места взрыва газа в гостинице Геленджика эвакуировано 50 человек

Взрыв газа в Геленджике

В МЧС Краснодарского края сообщили, что с места взрыва газа в гостинице Геленджика эвакуировано 50 человек.

- К сожалению, есть пострадавшие, - прокомментировали в ведомстве.

Газ взорвался в гостинице Азалия, которая находится на улице Советской в Геленджике. ЧП случилось 13 июля рано утром. По данным оперативных служб Кубани, один человек погиб, еще трое пострадали.

Взрыв был на первом этаже гостиницы, там, где находится кафе. Вылетели стекла, повреждены припаркованные у гостиницы машины. На месте работают спасатели.

Подключилась прокуратура, она проводит проверку по факту взрыва газа в Гостинице Геленджика.