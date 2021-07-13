Как выглядела гостиница «Азалия» в Геленджике до взрыва газа

Фото: booking.com/

Утром 13 июля на улице Советской прогремел мощный взрыв – загорелся отель, выбило стекла в соседних зданиях, пострадали пять человек. Оказалось, что рвануло в маленьком магазинчике рядом с гостиницей «Азалия». Теперь там начисто разрушен первый этаж.

Тем временем вот так гостиница «Азалия» в Геленджике выглядела до взрыва. Простой отель формата «все включено» в пяти минутах от городского пляжа. Номера с телевизорами, сейфами и кондиционерами.

По последним данным, предварительная причина ЧП - взрыв газа. В гостинице «Азалия» рвануло после того, как на первом этаже включили свет. Там находится магазин. Когда утром продавщица пришла на работу и нажала на выключатель, раздался взрыв.