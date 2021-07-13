Жара в Краснодаре побила температурный рекорд 1980 года

Жара в Краснодаре побила температурный рекорд 1980 года. Так тепло в краевом центре не было уже 41 год.

Во вторник, 13 июля, столбики термометров замерли на отметке в 37 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 1980 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 36,8 градусов.

По словам синоптиков, такая погода продержится в Краснодаре как минимум до конца недели. Только затем она пойдет на спад.

- Температура воздуха будет 30-32 градусов, не сорок, конечно, но и не слишком прохладно, - говорит Александр Колесник, начальник отдела мониторинга и прогнозирования Краснодарского края Александр Колесник.

Метеорологи связывают жару с температурным фронтом, который надвигается на Краснодаре с Восточных административных районов: Ставропольского края, Калмыкии и Поволжья.