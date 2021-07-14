Краснодарцы падают в обморок под палящем солнцем на остановках

30 градусов - это еще цветочки

14 июля вечером Оксана Ц. возвращалась с работы домой. Добирается обычно на маршрутке №129. Вышла из офиса около шести вечера - пекло еще стояло.

- Я подошла к остановке на улице Буденного, минут тридцать ждала маршрутку, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» Оксана. - Остановочного павильона тут просто нет, никаких навесов – тоже. И через 30 минут ожидания просто упала в обморок от перегрева. На улице было под все сорок градусов.

Девушка рухнула на асфальт лицом вниз. И никто из людей, которые стояли в очереди на маршрутку, ей не помог.

- Я очнулась от удара, села на асфальте, сижу, смотрю на людей, - рассказывает Оксана. – Только лишь одна женщина помогла мне подняться и завела в маршрутку – она как раз подъехала.

Оксана приехала домой с разбитыми коленками и носом. Кстати, синоптики в ближайшее время прогнозируют сорокаградусную жару. И советуют не выходить из дома в пекло на улицу.

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