В Сочи нашли одного из двух школьников, которые ушли в поход на гору Сахарную и пропали

Фото: ЮРПСО

В Сочи нашли одного из двух школьников, которые ушли в поход на гору Сахарную. Спасатели обнаружили юношу сегодня утром. Его эвакуировали вертолетом МЧС России.

- Это 16-летний турист, приехавший в Сочи из Нижнего Новгорода. Ребенок сообщил, что его друг получил травму ноги, из-за чего выйти в назначенное время с горы Сахарная они не смогли, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

По словам юноши, накануне они ждали помощи в лесу и услышали звук вертолета. Так ребята поняли, что спасатели начали поиски.

Только вместе выйти к ним они не смогли. Из-за травмы один школьник не мог ходить. Тогда ребята решили, что второй юноша отправится к спасателям. Он сам вышел к лагерю сотрудников Росгвардии.

- Он сообщил локацию своего друга – верховья реки Ушхо. Сейчас к травмированному туристу выдвинулись спасатели, – добавили в пресс-службе.

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