Следственный комитет Кубани проводит проверку по факту нападения львицы на ребенка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственный комитет Кубани начал проверку по факту нападения львицы на ребёнка. 13-летняя девочка находится в госпитале.

Она угодила на больничную койку после того, как пыталась сделать селфи со львом. Ужасный инцидент произошел на базе отдыха в Успенском районе Краснодарского края.

- Ребенок подошел к вольеру со львом и протянула руку к внешнему ограждению чтобы сфотографировать животное, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Пока девочка делала кадр, лев ударил ее лапой по руке. Сейчас девочка находится в хирургическом отделении детской больницы города Армавира. У нее диагностировано повреждение кисти.

- Армавирским межрайонным следственным отделом СКР по краю организована доследственная проверка по факту получения травмы 13-летней девочкой, – добавили в ведомстве.

Медики убеждены, что жизни ребенка ничего не угрожает. Следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося. Так они изучат правомерность и безопасность содержания диких животных на базе отдыха.

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