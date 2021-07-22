Что произошло за ночь 22 июня: Стала известна причина массовой гибели рыбы в пруду Краснодара

Фото: "Типичный Краснодар"

Стала известна причина массовой гибели рыбы в пруду Краснодара. Ей не хватало кислорода.

В Павловском районе водитель пожарной части вымогал у знакомой 5 миллионов. Он угрожал ей расправой и заявлением в органы.

В Краснодаре Mercedes устроил двойное ДТП и врезался в ограждение. Никто не пострадал.

Температура воды в Азовском море 21 июля прогрелась до 30 градусов. А сама вода стала зеленой.

Два дня подряд на Кубани умирают по 27 человек с подтвержденным коронавирусом. Это рекордные показатели с начала пандемии.