Что произошло за ночь 22 июня: Стала известна причина массовой гибели рыбы в пруду Краснодара

Фото: "Типичный Краснодар"
Стала известна причина массовой гибели рыбы в пруду Краснодара. Ей не хватало кислорода.
В Павловском районе водитель пожарной части вымогал у знакомой 5 миллионов. Он угрожал ей расправой и заявлением в органы.
В Краснодаре Mercedes устроил двойное ДТП и врезался в ограждение. Никто не пострадал.
Температура воды в Азовском море 21 июля прогрелась до 30 градусов. А сама вода стала зеленой.
Два дня подряд на Кубани умирают по 27 человек с подтвержденным коронавирусом. Это рекордные показатели с начала пандемии.