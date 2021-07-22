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Общество22 июля 2021 8:53

В районах Кубани ввели режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней

Сильные дожди накроют города 22 и 23 июля
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае распространили экстренное предупреждение по непогоде. В регионе два дня будут лить дожди. На реках возможен подъем воды до неблагоприятных отметок. В связи в этим первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко поручил районам, которые рискуют оказаться в эпицентра урагана, ввести режим повышенной готовности.

- В Сочи, Туапсинском районе, а также горных и предгорных районах ввели режим повышенной готовности. Там ожидаются ливни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На опасных участках рек выставлено круглосуточное дежурство. В случае ЧС в городах включат сирены.