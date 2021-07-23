МЧС Кубани: из-за наводнения в Сочи обесточена подстанция, затопило федеральную трассу и магазины

Наводнение в Сочи 23 июля 2021

Сочи накрыла стихия. Из-за сильных ливней реки вышли из берегов и затопили курорт. Утонули машины, вода зашла в подвалы.

- В Сочи выпало 52,6 мм осадков за 1 час, это выше месячной нормы, - пояснил сайту "КП"-Кубань" официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Наблюдался подъем уровня воды в реках Мацеста, Хоста. Подтоплен один участок дороги в Хосте и два торговых помещения в Дагомысе. Из-за угрозы подтопления отключена электроподстанция «Хоста».

Жители курорта начали сообщать в МЧС о затопленных дворах, спасатели едут по заявкам.

- По состоянию на 22:50 поступило 8 заявок на откачку воды, - пояснил Гавриляк.

В затопленном Сочи сейчас работают 69 спасателей.