В Сочи заработал оперативный штаб в связи с наводнением

В Сочи заработал оперативный штаб, который контролируют работу, связанную с ликвидацией последствий страшного наводнения. Ситуацию на контроль взял глава курорта Алексей Копайгородский. Об это сообщает мэрия города.

- В Сочи работает городской оперативный штаб в связи с ЧС, связанным с обильным выпадением осадков, - прокомментировали в администрации. - Глава города дал поручения всем службам как можно скорее устранить последствия разлива рек.

В Сочи из берегов вышли реки Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. Затоплены улицы, подъезды домов, магазины.

- В настоящее время ливень прекратился, вода в реках идёт на спад, - пояснили в мэрии Сочи. - Впереди - много работы. Сотрудники администрации внутригородских районов дежурят на всех реках города.

Из-за сильного ливня на выезде из Адлера в направлении центра Сочи часть федеральной трассы перекрыта. Подтоплены и трансформаторные подстанции.

- Ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения потребителей в Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка, - сообщили в электросетях курорта.