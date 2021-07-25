Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Апшеронском районе

Фото пресс-службы прокуратуры региона

Напомним, 24 июля в районе поселка Мезмай Апшеронского района автобус с туристами рухнул с двухметрового обрыва. 21 человек пострадал, двое – погибли.

Медики рассказали о состоянии пострадавших на сегодняшний день.

- В больнице Ашеронска остаются пять пострадавших, их состояние стабильное. Пятерых пациентов выписали. Еще одного человека перевели в больницу Кореновска на стационарное лечение по месту жительства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-сслужбе администрации Краснодарского края.

Также известно, что состояние всех пострадавших в результате ДТП, доставленных в Первую краевую больницу, стабилизировано. Там сейчас находятся шесть человек. Еще троих пациентов планируют доставить в ККБ №1 в течение дня. Также врачи решают вопрос о транспортировке еще одно пострадавшего в медучреждение краевого центра.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что погибшими в аварии с автобусом оказались супруги из Кореновска.