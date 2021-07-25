Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2021 13:36

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Апшеронском районе

Несколько человек на санавиации доставят в Краснодар
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото пресс-службы прокуратуры региона

Фото пресс-службы прокуратуры региона

Напомним, 24 июля в районе поселка Мезмай Апшеронского района автобус с туристами рухнул с двухметрового обрыва. 21 человек пострадал, двое – погибли.

Медики рассказали о состоянии пострадавших на сегодняшний день.

- В больнице Ашеронска остаются пять пострадавших, их состояние стабильное. Пятерых пациентов выписали. Еще одного человека перевели в больницу Кореновска на стационарное лечение по месту жительства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-сслужбе администрации Краснодарского края.

Также известно, что состояние всех пострадавших в результате ДТП, доставленных в Первую краевую больницу, стабилизировано. Там сейчас находятся шесть человек. Еще троих пациентов планируют доставить в ККБ №1 в течение дня. Также врачи решают вопрос о транспортировке еще одно пострадавшего в медучреждение краевого центра.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что погибшими в аварии с автобусом оказались супруги из Кореновска.