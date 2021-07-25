«Бедные детки, в один день потерять обоих родителей»: Погибшими в ДТП с автобусом на Кубани оказались супруги

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Накануне, 24 июля, в Краснодарском крае произошла страшная трагедия. В Апшеронском районе недалеко от поселка Мезмай автобус съехал с обочины и рухнул в обрыв с двухметровой высоты. В транспорте находилось 23 человека, все - жители региона. Жертвами ДТП стали два человека.

- Автобус не туристический, он частный. В результате аварии пострадал 21 человек вместе с водителем. Двое – погибли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время проверяется версия о неисправности тормозной системы. Возможно, она не соответствует действительности, добавили в надзорном ведомстве. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Погибшими в аварии оказались супруги из Кореновского района – Дмитрий и Юлия Кравцовы. Они сидели рядом, и во время удара оба скончались от полученных травм на месте.

- Юля работала в детской поликлинике, а Дмитрий на промплощадке «Газпрома». Были очень добрыми, порядочными и отзывчивыми. Бедные детки, в один день потерять обоих родителей… - негодуют местные жители.

Организацию похорон супругов из Кореновска администрация города взяла на себя. Пара будет погребена на кладбище рядом друг с другом.

- Выражаем соболезнования родственникам и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим, - написал в соцсетях глава Кореновска Максим Шутылев.

Прокуратура и следственный комитет продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Они уточняют, в каком состоянии был автобус прежде, чем выехал в рейс. А также проверят дорожные условия в районе аварии.

Также известно, что трое пассажиров из этого автобуса после аварии находятся в тяжелом состоянии, их планируют транспортировать на санавиации в Краснодар. Травмы других не вызывают опасений у медиков. Пять человек - выписали.

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