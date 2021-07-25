Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2021 13:19

«Бедные детки, в один день потерять обоих родителей»: Погибшими в ДТП с автобусом на Кубани оказались супруги

Их похоронят рядом друг с другом в родном городе
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Накануне, 24 июля, в Краснодарском крае произошла страшная трагедия. В Апшеронском районе недалеко от поселка Мезмай автобус съехал с обочины и рухнул в обрыв с двухметровой высоты. В транспорте находилось 23 человека, все - жители региона. Жертвами ДТП стали два человека.

- Автобус не туристический, он частный. В результате аварии пострадал 21 человек вместе с водителем. Двое – погибли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время проверяется версия о неисправности тормозной системы. Возможно, она не соответствует действительности, добавили в надзорном ведомстве. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Погибшими в аварии оказались супруги из Кореновского района – Дмитрий и Юлия Кравцовы. Они сидели рядом, и во время удара оба скончались от полученных травм на месте.

- Юля работала в детской поликлинике, а Дмитрий на промплощадке «Газпрома». Были очень добрыми, порядочными и отзывчивыми. Бедные детки, в один день потерять обоих родителей… - негодуют местные жители.

Организацию похорон супругов из Кореновска администрация города взяла на себя. Пара будет погребена на кладбище рядом друг с другом.

- Выражаем соболезнования родственникам и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим, - написал в соцсетях глава Кореновска Максим Шутылев.

Прокуратура и следственный комитет продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Они уточняют, в каком состоянии был автобус прежде, чем выехал в рейс. А также проверят дорожные условия в районе аварии.

Также известно, что трое пассажиров из этого автобуса после аварии находятся в тяжелом состоянии, их планируют транспортировать на санавиации в Краснодар. Травмы других не вызывают опасений у медиков. Пять человек - выписали.

Туристический автобус попал в ДТП, погиб человек. Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На водителя автобуса, попавшего в ДТП с 22 пассажирами, завели уголовное дело

В аварии погибли двое (читайте далее)

ДТППроисшествия: ДТП