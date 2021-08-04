Три крупные дорожные развязки появятся в Краснодаре к 2034 году

Фото: krd.ru

Власти Краснодара представили транспортную стратегию города на десятилетие. Специалисты визуализировали дорожные проблемы и их решение. Одна из задач - расширения проезжих частей. К 2034 году в Краснодаре построят три дорожные развязки в самых загруженных местах.

Фото: krd.ru

- Для расширения улично-дорожной сети будет построено три развязки: через железную дорогу и улицу Ростовского шоссе по оси к Солнечной и Стахановской, путепровод через железнодорожные пути по оси к улицам Гаврилова и 40-летия Победы, а также на пересечении улиц Офицерской, Коммунаров, Ростовского шоссе и Зиповской, - следует из презентации представленной администрацией Краснодара.

Фото: krd.ru

Предположительно, на проекты будет направлено около 27,5 млрд рублей.

Фото: krd.ru

Также в презентации говорится о строительстве дублера Яблоновского моста. Напомним, что его планируют достроить до конца 2023 года.